Україна більше не буде вносити зміни в закон «Про освіту»

Всі рекомендації Україні від Венеціанської комісії щодо прийняття закону «Про освіту» були враховані і нових змін не очікується.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 8 вересня, на спільній пресконференції з главою МЗС Румунії Богданом Ауреску.
Водночас за його словами, українська сторона налаштована забезпечити імплементацію цього закону таким чином, щоб інтереси України й, зокрема, в цьому випадку інтереси Румунії, були захищені.
Він також нагадав, що перехід на нову систему освіти для шкіл з мовою викладання національних меншин перенесений на 2023 рік, і ще є час, щоб забезпечити адаптацію.
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