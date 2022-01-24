Україна більше не буде вносити зміни в закон «Про освіту»

19:19 08 вересень Київ, Україна

Всі рекомендації Україні від Венеціанської комісії щодо прийняття закону «Про освіту» були враховані і нових змін не очікується.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 8 вересня, на спільній пресконференції з главою МЗС Румунії Богданом Ауреску.

«Коли закон «Про освіту» був прийнятий, Венеціанська комісія Ради Європи висловила ряд зауважень до нього, Україна внесла зміни в цей закон і виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше міняти цей закон, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн», - сказав Кулеба.

Водночас за його словами, українська сторона налаштована забезпечити імплементацію цього закону таким чином, щоб інтереси України й, зокрема, в цьому випадку інтереси Румунії, були захищені.

«Хочу ще раз підкреслити, що для мене румунська меншість в Україні є нашим надбанням, тому ми будемо працювати таким чином, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому залишалися інтегрованими в наше суспільство», - додав Кулеба.

Він також нагадав, що перехід на нову систему освіти для шкіл з мовою викладання національних меншин перенесений на 2023 рік, і ще є час, щоб забезпечити адаптацію.