Україна 29 вересня здійснює імпорт та експорт електроенергії - "Укренерго"

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії також поінформували, що в роботу введено високовольтну повітряну лінію на сході, що суттєво підвищило надійність живлення всього регіону.

Україна 29 вересня імпортує електроенергію зі Словаччини загальним обсягом 239 МВт-година з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт. Також сьогодні здійснюється експорт електрики до Словаччини та Молдови загальним обсягом 5021 МВт-година з максимальною потужністю в окремі години до 386 МВт.