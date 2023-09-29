Україна 29 вересня здійснює імпорт та експорт електроенергії - "Укренерго"

15:55 29 вересня Київ, Україна

Україна 29 вересня імпортує електроенергію зі Словаччини загальним обсягом 239 МВт-година з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт. Також сьогодні здійснюється експорт електрики до Словаччини та Молдови загальним обсягом 5021 МВт-година з максимальною потужністю в окремі години до 386 МВт.
 
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
 
У компанії також поінформували, що в роботу введено високовольтну повітряну лінію на сході, що суттєво підвищило надійність живлення всього регіону.
"Частина лінії проходить деокупованою територією, яку противник щільно замінував при відступі. Незважаючи на небезпеку, наші ремонтні бригади вклалися у визначений термін - до початку опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що у четвер, 28 вересня, вечірній максимум споживання електроенергії дорівнював показникам вівторка та середи.
"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалася робота вітрових та сонячних електростанцій у денний час з 11:30 до 15:30, з максимальною потужністю в окремі години 703 МВт. Продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій", - йдеться у повідомленні.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 403 населені пункти України. Також внаслідок обстрілів нові пошкодження у мережах обленерго Донецької області, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. Відновлення живлення відбувається за безпечної ситуації з дозволу військових.