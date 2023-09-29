Україна 29 вересня здійснює імпорт та експорт електроенергії - "Укренерго"

Україна 29 вересня імпортує електроенергію зі Словаччини загальним обсягом 239 МВт-година з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт. Також сьогодні здійснюється експорт електрики до Словаччини та Молдови загальним обсягом 5021 МВт-година з максимальною потужністю в окремі години до 386 МВт.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
У компанії також поінформували, що в роботу введено високовольтну повітряну лінію на сході, що суттєво підвищило надійність живлення всього регіону.
В "Укренерго" зазначили, що у четвер, 28 вересня, вечірній максимум споживання електроенергії дорівнював показникам вівторка та середи.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 403 населені пункти України. Також внаслідок обстрілів нові пошкодження у мережах обленерго Донецької області, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. Відновлення живлення відбувається за безпечної ситуації з дозволу військових.
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