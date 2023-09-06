Україна 28 серпня імпортуватиме електроенергію зі Словаччини - "Укренерго"

Сьогодні, 28 серпня, у період з 16.00 до 24.00 відбуватиметься імпорт електроенергії зі Словаччини. Максимальна потужність в окремі години складе 336 МВт. Експорт електроенергії відсутній.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
В "Укренерго" зазначили, що одночасна наявність в енергосистемі імпорту та експорту є нормальним ринковим явищем. У вечірні години споживання в Україні виходить на добовий максимум і енергосистема, через зменшення можливості власних електростанцій, які відновлюються після ракетних атак та готуються до опалювального сезону, потребує імпорту електроенергії з Європи.
У компанії підкреслили, що споживання електрики продовжує триматися на максимальних за літо відмітках. Вчора, 27 серпня, вечірній максимум споживання був всього на 4% нижчим від літнього рекорду 21 серпня і на 0,6% нижчим за показник минулої неділі.
Також 27 серпня дією захисту відключалися 2 повітряні високовольтні лінії у північному та західному регіонах. Відключень споживачів не було.
Загалом станом на ранок 28 серпня через бойові дії та з інших причин знеструмлено 436 населених пунктів. Через обстріли з боку росіян є пошкодження у мережах Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей. Відновлення живлення відбувається за дозволом військових.
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