Україна 28 серпня імпортуватиме електроенергію зі Словаччини - "Укренерго"

15:50 28 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 28 серпня, у період з 16.00 до 24.00 відбуватиметься імпорт електроенергії зі Словаччини. Максимальна потужність в окремі години складе 336 МВт. Експорт електроенергії відсутній.



Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Вчора, 27 серпня, імпорт зі Словаччини та Молдови був присутній в енергосистемі з 14:00 до 23:00, загальним обсягом 3300 МВт-година, в окремі години до 350 МВт. Також вчора в денний час з 10:00 до 14:00 00 був експорт з України до Словаччини загальним обсягом 200 МВт-година, до 50 МВт в окремі години, та з України до Молдови загальним обсягом 4 МВт-година, до 2 МВт у окремі години", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що одночасна наявність в енергосистемі імпорту та експорту є нормальним ринковим явищем. У вечірні години споживання в Україні виходить на добовий максимум і енергосистема, через зменшення можливості власних електростанцій, які відновлюються після ракетних атак та готуються до опалювального сезону, потребує імпорту електроенергії з Європи.

"Водночас у денні години, коли активне сонце, а споживання менше, ніж увечері, особливо у вихідні, виникає надлишок електроенергії в системі. Накопичувати її неможливо, тому виходи два: вимикати сонячні електростанції або експортувати електроенергію", - йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслили, що споживання електрики продовжує триматися на максимальних за літо відмітках. Вчора, 27 серпня, вечірній максимум споживання був всього на 4% нижчим від літнього рекорду 21 серпня і на 0,6% нижчим за показник минулої неділі.



Також 27 серпня дією захисту відключалися 2 повітряні високовольтні лінії у північному та західному регіонах. Відключень споживачів не було.

"Сьогодні вранці дією захисту відключалася одна з міждержавних ліній, знеструмлювалася частина споживачів на Вінниччині. Через 9 хвилин усі споживачі були заживлені", - йдеться у повідомленні.