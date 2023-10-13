Україна 13 жовтня імпортує та експортує електроенергію - "Укренерго"

Україна 13 жовтня імпортує електроенергію у вечірні години зі Словаччини загальним обсягом 217 МВт-година з максимальною потужністю в окремий час до 148 МВт.Також сьогодні здійснюється експорт до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) загальним обсягом 4775 МВт-година з максимальною потужністю в окремий час до 398 МВт.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
У компанії також повідомили, що у четвер, 12 жовтня, максимальне споживання електроенергії у вечірній час було на 2% менше, ніж у середу, 11 жовтня.
У компанії також повідомили, що у четвер, 12 жовтня, максимальне споживання електроенергії у вечірній час було на 2% менше, ніж у середу, 11 жовтня.
В "Укренерго" зазначили, що через негоду частково знеструмлено 4 населені пункти в Чернігівській області.
На об'єктах генерації йде ремонтна кампанія та підготовка до опалювального періоду.
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