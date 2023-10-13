Україна 13 жовтня імпортує та експортує електроенергію - "Укренерго"

14:55 13 жовтня Київ, Україна

Україна 13 жовтня імпортує електроенергію у вечірні години зі Словаччини загальним обсягом 217 МВт-година з максимальною потужністю в окремий час до 148 МВт.Також сьогодні здійснюється експорт до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) загальним обсягом 4775 МВт-година з максимальною потужністю в окремий час до 398 МВт.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".



У компанії також повідомили, що у четвер, 12 жовтня, максимальне споживання електроенергії у вечірній час було на 2% менше, ніж у середу, 11 жовтня.

"Вчора, 12 жовтня, середньодобова температура була вдвічі вищою, ніж позавчора, 11 жовтня (13°C проти 6,2°C). На рівень споживання потепління вплинуло досить стримано: вечірній максимум 12 жовтня був на 2% нижчим за показник 11 жовтня", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що через негоду частково знеструмлено 4 населені пункти в Чернігівській області.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 483 населені пункти. Обстріли завдали нових пошкоджень мереж обленерго у Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

На об'єктах генерації йде ремонтна кампанія та підготовка до опалювального періоду.