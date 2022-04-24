Указ Зеленського: президент підтримав створення національного парку "Королівські Бескиди"

18:47 30 листопада Київ, Україна

На Львівщині з'явиться унікальний в своєму роді національний природний парк під назвою "Королівські Бескиди". Днями Володимир Зеленський підписав відповідний указ.



Згідно з текстом указу № 526/2020, оприлюдненим на сайті президента, територія парку охопить 8 691 гектар земель Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс", які вилучаються та надаються національному природному парку в постійне користування, і 306 гектарів в межах Дністровського лісництва, що включаються в його територію без вилучення у землекористувача.



Кабінет Міністрів України зобов'язується забезпечити затвердження у шестимісячний строк Положення про національний природний парк "Королівські Бескиди", а також передбачити в проєкті держбюджету на 2021 рік і наступні роки кошти, необхідні для функціонування парку.



Також Зеленський підписав указ № 525/2020 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного призначення", яким оголосив об'єктами загальнодержавного значення ландшафтний заказник "Кручі" в Донецькій області, ботанічний заказник "Долина ірисів" і парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка" у Львівській області.



Кабміну доручається затвердити положення про оголошені указом заказники і парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, забезпечити режим охорони і збереження створених територій та об'єктів, а також розробити відповідно до законодавства проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду, які оголошуються заказниками та парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.