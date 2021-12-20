Чи загрожує Землі зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом, - NASA

09:09 28 березень Київ, Україна

Як і слід було очікувати, вчені з американського космічного агентства NASA підтвердили той факт, що нашій планеті Земля в наступні 100 років не загрожують зіткнення з жодними астероїдами. Крім того, фахівці заявили, що загрози, яка надходить від найбільш небезпечного для нашої планети астероїда Апофіс, який був виявлений в 2004 році, поки немає.

Вчені, які відкрили астероїд, заявляли, що він може зіткнутися з Землею в 2029 році. Потім вони виключили таку можливість, підрахувавши, що 13 квітня 2029 року астероїд пролетить на відстані 37,6 тисячі кілометрів від центру Землі. Пізніше вчені виключили потенційний ризик зіткнення Апофіса з Землею і в 2036 році.

У NASA наголосили, що до останнього моменту існувала можливість зіткнення астероїда з Землею в 2068 році, проте проведені на початку місяця дослідження, коли Апофіс зробив черговий політ на відстані 17 мільйонів кілометрів від Землі, показали, що ймовірність зіткнення в 2068 році і набагато пізніше можна впевнено виключити.

"Наші розрахунки не показують ніякого ризику зіткнення, принаймні в найближчі 100 років... Так що тепер ми можемо видалити Апофіс зі списку ризиків", - розповів представник центру вивчення навколоземних об'єктів NASA Давид Фарноккіа.

На сьогодні в списку потенційно небезпечних небесних тіл - не менше 75 космічних об'єктів, які загрожують Землі можливим зіткненням.