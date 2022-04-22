Посвідчення особи на повернення в Україну тепер можна оформити безкоштовно

08:59 22 квітня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безплатним оформлення посвідчень особи на повернення в Україну, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.



Про це він написав у Twitter.



"Багато громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення в Україну", - зазначив Кулеба.



Він зазначив, що МЗС працює з Мінцифри, щоб згодом документ генерувався і в "Дії". "Інші рішення також готуємо", - додав міністр.



Посвідчення особи на повернення в Україну нещодавно коштувало $30.