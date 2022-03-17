Віддалена робота набирає популярність

Інтерес українців до віддаленої роботи виріс на 22%, найактивніші претенденти - молоді люди на старті кар'єри.
Про це свідчать дані аналітики.
Віддаленим співробітникам готові платити на 9% більше, ніж при повній зайнятості, хоча середня зарплата перших впала на 4%.
Найактивніші при пошуку роботи - студенти і молоді люди на старті кар'єри. На одну пропозицію про віддалену роботу від роботодавця відгукується в середньому 21 здобувач. Найчастіше роботодавці шукають саме молодь, їм готові платити 12 500 грн.
Найпопулярніші сфери для віддаленої роботи:
- сфера торгівлі і продажів. Середня зарплата - 11 500 грн;
- маркетинг і реклама. Середня зарплата - 10 000 грн;
- транспортно-логістична сфера. Зарплата - 16 000 грн;
- IT і телекомунікації. Середня зарплата - 16 800.
В топі вакансій для дистанційної роботи:
- офіс-менеджер;
- менеджер Instagram-сторінок;
- менеджер з продажу;
- оператор call-центру;
- адміністратор.
Згідно з даними Державного центру зайнятості, з початку карантину статус безробітного в Україні отримали 525 тисяч осіб. Цей показник є на 53% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.
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