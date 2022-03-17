Віддалена робота набирає популярність

10:09 20 жовтня Київ, Україна

Інтерес українців до віддаленої роботи виріс на 22%, найактивніші претенденти - молоді люди на старті кар'єри.





Про це свідчать дані аналітики.



Віддаленим співробітникам готові платити на 9% більше, ніж при повній зайнятості, хоча середня зарплата перших впала на 4%.



Найактивніші при пошуку роботи - студенти і молоді люди на старті кар'єри. На одну пропозицію про віддалену роботу від роботодавця відгукується в середньому 21 здобувач. Найчастіше роботодавці шукають саме молодь, їм готові платити 12 500 грн.



Найпопулярніші сфери для віддаленої роботи:

сфера торгівлі і продажів. Середня зарплата - 11 500 грн;

маркетинг і реклама. Середня зарплата - 10 000 грн;

транспортно-логістична сфера. Зарплата - 16 000 грн;

IT і телекомунікації. Середня зарплата - 16 800.

В топі вакансій для дистанційної роботи:

офіс-менеджер;

менеджер Instagram-сторінок;

менеджер з продажу;

оператор call-центру;

адміністратор.

Згідно з даними Державного центру зайнятості, з початку карантину статус безробітного в Україні отримали 525 тисяч осіб. Цей показник є на 53% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.