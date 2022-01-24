Вчитися ніколи не пізно: законопроєкт "Про освіту дорослих"

18:05 08 вересень Київ, Україна

На громадське обговорення винесено проєкт закону "Про освіту дорослих".
 
Законопроєкт спрямований на законодавче забезпечення умов функціонування освіти дорослих в Україні.
 
Освіта дорослих є визнаною частиною системи освіти в Європейському освітньому просторі", - підкреслив в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Значення
  • сучасна економіка та суспільство все більше потребують високоосвічених людей;
  • постійне вдосконалення своїх професійних, громадянських і особистісних компетентностей;
  • особистісний та професійний розвиток;
  • адаптація до соціальних і економічних змін в суспільстві.
"Доросла людина має специфічний, характерний досвід і мотивацію, які повинні бути враховані при отриманні такої освіти", - вважає Шкарлет.
 
Зручності

Нормами законопроєкту передбачені:
  • гнучкі механізми отримання формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих;
  • визнання кваліфікацій, отриманих шляхом неформальної та інформальної освіти.
фото: образование взрослых
 
Термін

В законодавчий обіг вводиться термін "провайдер освіти дорослих" як комплексне поняття, яке охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, які надають освітні послуги дорослим особам.

Виділяються дві категорії провайдерів:
  • центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за програмами неформальної освіти дорослих та виконують соціальну функцію);
  • установи освіти дорослих (надають освіту дорослих в певній галузі), які мають системно забезпечувати задоволення потреб дорослих у професійному та особистісному розвитку, а також доступність освіти дорослих для всіх потенційних претендентів.
При цьому для всіх провайдерів освіти дорослих передбачено рівні права та обов'язки, визначені вимоги щодо забезпечення якості їхньої освітньої діяльності.

Інституція

Одним з нових інститутів відповідно до законопроєкту повинна стати Національна рада з питань освіти дорослих - консультативний орган, який забезпечить вплив громадськості на формування державної політики в сфері освіти дорослих.
 
фото: взрослая аудитория

Більш того, законопроєктом визначаються правові засади фінансового забезпечення освіти дорослих, в тому числі діяльності Фонду підтримки освіти дорослих, основна мета якого - надавати фінансову підтримку провайдерам і здобувачам освіти дорослих на конкурсній основі.

Допоміжні законопроєкти

До уваги громадськості також пропонуються проєкти законів про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо підтримки освіти дорослих, розроблені з метою вдосконалення системи фінансування освіти дорослих.

"Розробка та прийняття законопроєкту про освіту дорослих, а також супутніх законопроєктів у пакеті істотно розширить можливості дорослих людей в Україні", - зазначив Сергій Шкарлет.
 
Можливості
  • здобувати освіту в обраних ними самостійно провайдерів;
  • вчитися за обраними програмами, освітніми траєкторіями;
  • навчатися в зручних темпах, формах і видах.
 
 