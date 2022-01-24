Вчитися ніколи не пізно: законопроєкт "Про освіту дорослих"

На громадське обговорення винесено проєкт закону "Про освіту дорослих".

Законопроєкт спрямований на законодавче забезпечення умов функціонування освіти дорослих в Україні.

Освіта дорослих є визнаною частиною системи освіти в Європейському освітньому просторі", - підкреслив в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет.



Значення

сучасна економіка та суспільство все більше потребують високоосвічених людей;

постійне вдосконалення своїх професійних, громадянських і особистісних компетентностей;

особистісний та професійний розвиток;

адаптація до соціальних і економічних змін в суспільстві. "Доросла людина має специфічний, характерний досвід і мотивацію, які повинні бути враховані при отриманні такої освіти", - вважає Шкарлет. "Доросла людина має специфічний, характерний досвід і мотивацію, які повинні бути враховані при отриманні такої освіти", - вважає Шкарлет.

Зручності



Нормами законопроєкту передбачені:

гнучкі механізми отримання формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих;

визнання кваліфікацій, отриманих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Термін



В законодавчий обіг вводиться термін "провайдер освіти дорослих" як комплексне поняття, яке охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, які надають освітні послуги дорослим особам.



Виділяються дві категорії провайдерів:

центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за програмами неформальної освіти дорослих та виконують соціальну функцію);

установи освіти дорослих (надають освіту дорослих в певній галузі), які мають системно забезпечувати задоволення потреб дорослих у професійному та особистісному розвитку, а також доступність освіти дорослих для всіх потенційних претендентів. При цьому для всіх провайдерів освіти дорослих передбачено рівні права та обов'язки, визначені вимоги щодо забезпечення якості їхньої освітньої діяльності.



Інституція



Одним з нових інститутів відповідно до законопроєкту повинна стати Національна рада з питань освіти дорослих - консультативний орган, який забезпечить вплив громадськості на формування державної політики в сфері освіти дорослих. При цьому для всіх провайдерів освіти дорослих передбачено рівні права та обов'язки, визначені вимоги щодо забезпечення якості їхньої освітньої діяльності.Одним з нових інститутів відповідно до законопроєкту повинна стати Національна рада з питань освіти дорослих - консультативний орган, який забезпечить вплив громадськості на формування державної політики в сфері освіти дорослих.



Більш того, законопроєктом визначаються правові засади фінансового забезпечення освіти дорослих, в тому числі діяльності Фонду підтримки освіти дорослих, основна мета якого - надавати фінансову підтримку провайдерам і здобувачам освіти дорослих на конкурсній основі.



Допоміжні законопроєкти



До уваги громадськості також пропонуються проєкти законів про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо підтримки освіти дорослих, розроблені з метою вдосконалення системи фінансування освіти дорослих.



"Розробка та прийняття законопроєкту про освіту дорослих, а також супутніх законопроєктів у пакеті істотно розширить можливості дорослих людей в Україні", - зазначив Сергій Шкарлет.

Можливості