У Чорнобиля з'явився офіційний мобільний додаток

Презентація програми відбулася для мас-медіа. Журналісти протестували роботу Chornobyl APP, перебуваючи на ЧАЕС, колишньому військовому об'єкті Чорнобиль-2 Дуга і в Прип'яті.

"Ми почали створювати додаток десь два роки тому - тоді це був прототип, який ми показали в США на Burning Man. Коли повернулися в Україну, зрозуміли, що є сенс зробити повноцінний мобільний додаток. Зараз в ньому десь 150 матеріалів - це така собі Вікіпедія про Чорнобиль в кишені", - зазначив співавтор Chornobyl App Валерій Коршунов.