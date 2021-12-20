У Чорнобиля з'явився офіційний мобільний додаток

Завдяки першому офіційному додатку Chornobyl APP, можна оживити історію Чорнобиля, а також почути історію локацій від аудіогідів.
Презентація програми відбулася для мас-медіа. Журналісти протестували роботу Chornobyl APP, перебуваючи на ЧАЕС, колишньому військовому об'єкті Чорнобиль-2 Дуга і в Прип'яті.
У Chornobyl APP користувачі зможуть побачити панорами 360, 3D-моделі, елементи доповненої реальності, а також почути історію локацій від аудіогідів.
Таким чином ЧАЕС відкрита для всіх охочих в будь-якому куточку світу.
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