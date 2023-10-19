Вчені заявили про небезпечні викиди свинцю від літаків

10:14 19 жовтня Київ, Україна

Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) визначило, що свинець, який викидається з літаків, є небезпечним для населення.

Про це пише The Washington Post.



Так зване відкриття ставить адміністрацію Байдена в центр назріваючої боротьби за те, як довго аеропорти, особливо невеликі, можуть продовжувати продавати етилований бензин, незважаючи на небезпеку для здоров'я населення від цього потужного нейротоксину.



За даними EPA, понад 170 тисяч літаків все ще використовують етилований бензин і невідомо, як довго цей вид палива використовуватиметься. Агентство минулого року надало звіт про виявлення загрози і тепер вимагає встановити нові правила щодо викидів авіаційних двигунів.

"Наука однозначна: вплив свинцю може спричинити незворотні наслідки для здоров'я дітей на все життя. Літаки, які використовують свинцеве паливо, є основним джерелом викидів свинцю в наше повітря", - заявив адміністратор EPA Майкл Ріган.

Тепер Федеральна авіаційна адміністрація почне готувати правила, спрямовані на контроль чи усунення авіаційних викидів свинцю від літаків із поршневими двигунами.



У заяві коаліція з 10 галузевих груп заявила, що працює з адміністрацією щодо остаточного усунення свинцю з авіаційного газу до кінця 2030 року.



В Америці комерційні реактивні літаки не використовують етильоване паливо, тому правила стосуватимуться лише невеликих літаків, що перевозять від двох до десяти пасажирів, повідомляє EPA.