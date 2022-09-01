Вчені зафіксували найкоротшу добу на Землі з моменту появи атомного годинника

11:32 09 серпня Київ, Україна

Доба 29 червня 2022-го була найкоротшою з моменту появи атомного годинника в середині 20 століття. За даними Міжнародної служби обертання Землі, вона тривала на 1,59 мілісекунди менше, ніж звичайна, 24-годинна, пише CNN.



Попередній рекорд зафіксували 19 липня 2020 року, тоді доба була на 1,47 мілісекунди коротша за звичайну.



Настільки точно тривалість доби (час, за який Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі) вимірюють за допомогою атомного годинника, в якому роль «маятника» грають атоми, що переходять з одного енергетичного рівня на інший. Пристрій використовується з 1950-х років.



29 червня було найкоротшим днем у сучасній історії, але раніше дні на Землі були ще коротші, розповів виданню Денис Маккарті, колишній директор служби часу Військово-морської обсерваторії США.



Чому планета "прискорюється"



70 мільйонів років тому, коли на планеті жили динозаври, доба на Землі тривала приблизно 23,5 години. З 1820 р. вчені документували уповільнення швидкості обертання Землі. Однак останні кілька років Земля знову почала «прискорюватися».



Загальновизнаного пояснення цього процесу поки що немає. Дослідники припускають, що прискорення пов'язане із таненням льодовиків та зміною форми Землі.



Земля має форму сфероїда, вона дещо «сплюснута» зверху та знизу. Льодовики тиснуть на земну кору на Північному та Південному полюсах. Коли вони тануть, цей тиск зменшується, земна кора піднімається вгору, і Земля стає круглішою.



У міру того, як Земля стає круглішою, її маса зміщується ближче до її центру, і це збільшує швидкість обертання, пояснив дослідник.



Маккарті порівняв це явище з тим, як фігуристи збільшують або зменшують свою швидкість під час обертання. Коли вони, наприклад, притискають руки до тіла, швидкість їхнього обертання зростає, тому що маса тіла переноситься ближче до центру тяжіння.