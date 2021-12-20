Вчені знайшли причину повільного відновлення після коронавірусу

10:07 11 квітень Київ, Україна

Світові вчені б'ються над загадками смертельного вірусу, який підкорив весь світ, що лякає всіх своєю мінливістю і небезпекою ускладнень. Як стало відомо, команді вчених-дослідників вдалося з'ясувати причину повільного і складного одужання після важкого перебігу коронавірусної інфекції. Результатами дослідження вчені поділилися на сайті Purdue Univesity.

Так, в ході дослідження з'ясувалося, що SARS-CoV-2 запускає в клітинах легенів активацію не так давно відкритої системи комплементу - протипатогенного захисту, регульованої печінкою. Причому направляє її проти власних клітин організму. Вчені з'ясували, що система комплементу - сукупність певних білків, що виробляються печінкою для боротьби з патогенами, що передаються через кров - може працювати і всередині клітин, а не тільки в кровотоку.

Виявилося, що система комплементу запускається в альвеолах - невеликих структурах легких, через які здійснюється газообмін.

"Ми спостерігали, що SARS-CoV-2 викликає в них безпрецедентну експресію активованої системи комплементу. Це виявилося зовсім несподіваним, оскільки ми не думали про активацію цієї системи всередині клітин легенів", - прокоментувала результати співавторка роботи Маджид Каземян.

За його словами, система комплементу, яка походить з печінки і кровотоку, захищає господаря від інфекцій, викликаних бактеріями, вірусами і грибами. В умовах присутності SARS-CoV-2 вона обертається проти нього і сприяє запаленню тканин, показали експерименти.

"Відкриття означає, що активація системи комплементу відбувається всередині епітеліальних клітин легенів, тобто локально", - говорить Каземян.

Це ж, на думку вченого, пояснює причину відсутності ефективності лікування, яке націлене на систему комплементу поза клітинами і в кровотоку.

"Ймовірно, слід розглянути можливість використання інгібіторів транскрипції гена комплементу або активувати білки системи комплементу, які будуть діяти внутрішньоклітинно", - пояснили автори.

Нагадаємо, дослідники з Боннського університету зробили скринінг потенційних молекул-інгібіторів коронавірусу, за допомогою якого визначили речовини, що блокують інфекцію.