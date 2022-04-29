Вчені довели, що електромобілі небезпечні для навколишнього середовища

20:49 30 листопада Київ, Україна

Такі світові лідери як Honda, Aston Martin, Bosch і McLaren проплатили великомасштабне дослідження особливостей роботи електромобіля і автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє The Daily Mail в понеділок, 30 листопада.

Оцінки експертів показали, що виробництво електромобілів виділяє більше вуглекислого газу, ніж виробництво традиційних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.



Зокрема, випуск електричного Polestar 2, виробленого дочірньою компанією Volvo, призводить до появи 24 тонн вуглекислого газу, а виробництво Volvo XC40 "обходиться" всього в 14 тонн. Таким чином, Polestar 2 повинен проїхати не менше 78 тисяч кілометрів, щоб вуглецевий слід електромобіля виявився меншим, ніж у машини з бензиновим або дизельним мотором. Аналогічні результати показують хетчбек Volkswagen Golf і його електрична версія Volkswagen e-Golf.



У свою чергу депутат парламенту Великобританії від лейбористів Метт Вестерн заявив, що прагнення країни з 2030 року заборонити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів як мінімум в короткостроковій перспективі призведе до збільшення шкідливих викидів в атмосферу Землі.