Навчання в Широкому Лані: здивували високоточні розрахунки ПТРК "Джавелін" і "Стугна"

05:50 27 листопада Київ, Україна

На урбанізованій місцевості полігону "Широкий Лан" пройшли батальйонні навчання із застосуванням високоточної сучасної бойової зброї, також у вченні брала участь штурмова, винищувальна і бомбардувальна авіація ПСУ.



В ході інструкторсько-методичних занять з керівним складом військових частин, військовослужбовці однієї з механізованих бригад ПСУ продемонстрували вчення батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою при настанні в урбанізованій місцевості, дії малих тактичних груп, завдання зосередженого ракетно-авіаційного удару тощо. Особливу увагу було приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.



"У навчаннях активно використовували безпілотні літальні апарати, які здійснювали розвідку і надавали цілевказівки на поразку цілей противника. Також перевірені здібності безпілотників типу



Активну участь в навчаннях брала штурмова, винищувальна і бомбардувальна авіація Повітряних Сил. "У навчаннях активно використовували безпілотні літальні апарати, які здійснювали розвідку і надавали цілевказівки на поразку цілей противника. Також перевірені здібності безпілотників типу Bayraktar TB2, які виконали завдання без практичного завдання ударів по цілях. Ефективне бойове застосування продемонстрували бойові розрахунки протитанкових ракетних комплексів типу "Джавелін" і "Стугна", - йдеться в повідомленні.Активну участь в навчаннях брала штурмова, винищувальна і бомбардувальна авіація Повітряних Сил.



Однією з особливостей навчань стало відпрацювання штурму міста з подальшим блокуванням і знищенням незаконних збройних формувань. Крім того, в процесі тренувань учасники навчань відпрацьовували навчально-бойові завдання з використанням лазерної системи імітації бою, в тому числі системи двостороннього вогневого контакту "Лазертаг".