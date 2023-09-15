Навчання у Чорнобильській зоні: боротьба з диверсійними групами на Київщині

11:57 15 вересня Київ, Україна

На Київщині пройшли навчання, спрямовані на боротьбу з диверсійними та розвідувальними групами, в яких взяли участь військовослужбовці та співробітники Державної прикордонної служби,



Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України (ЗСУ).



Згідно з інформацією, наданою генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ, навчання було організовано у Чорнобильській зоні.



За легендою навчань, диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути через державний кордон України та просуватися углиб прикордонних районів.

"Її вчасно помітив спостережний пост. Далі підключаються оператори, які працюють з технічними засобами моніторингу та розвідки, а також надсилають протидиверсійний резерв. Одночасно по ворогові завдається вогневе ураження. Вогонь коригується як із безпілотних літальних апаратів, так і за допомогою відеокамер. Здійснюється підрив мінно-вибухових загороджень. Відповідно, спробу ворога просунутися прикордонням ліквідовано", - зазначив Наєв.

Він також зазначив, що такі тренування проводяться регулярно згідно з планами відповідних командувань, оскільки сили з контрдиверсійної оборони повинні завжди бути готовими. Крім того, проводиться робота над удосконаленням фортифікаційного обладнання та зміцненням державного кордону України, а також забезпеченням його сучасними засобами спостереження.



Наєв зазначив, що в рамках заходу було організовано зустріч із представниками обласних військових адміністрацій Північної операційної зони. Метою цієї зустрічі було продемонструвати необхідність технічного оснащення державного кордону України та обговорити методи боротьби з диверсійними групами на кордоні. В результаті зустрічі було розроблено єдиний підхід до посилення державного кордону та впровадження нових засобів спостереження, включаючи відеокамери та інші технічні пристрої.