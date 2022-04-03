Навчання Sea Breeze-2021 перебазувалися на сушу

16:15 06 липня Київ, Україна

Навчання Sea Breeze перейшли в прибережну зону і на сушу: міжнародні військові підрозділи тренуються чинити опір блокуванню маршрутів місцевим населенням.

Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти України.



"Після отримання бойового наказу багатонаціональні тактичні групи висунулися з пункту базування в райони зосередження. При здійсненні маршу підрозділи отримували чимало ввідних. Зокрема, тактичні групи відбивають засідки умовного противника, проводять дії під час блокування маршрутів висування місцевим населенням", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що тактичні дії щодо відбиття засідок відпрацьовуються із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби, тобто, навчання сплановано таким чином, щоб умови були максимально наближені до бойових.



"Також, напередодні, американські і українські розвідувальні групи десантувалися в тил умовного противника з метою виявлення баз незаконних збройних формувань і важливих об'єктів інфраструктури, викриття системи оборони таборів бойовиків і передачі відомостей багатонаціональним силам навчання", - йдеться в повідомленні.



Уточнюється, що в береговому компоненті беруть участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти України, морської піхоти США, Збройних сил Грузії, Збройних сил Республіки Молдова, Державної прикордонної служби України.