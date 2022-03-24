Навчальний процес у воєнний час. Розробляється алгоритм

16:17 24 березня Київ, Україна

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет написав, що зараз напрацьовується алгоритм та методичні рекомендації з окремих питань завершення навчального року в умовах воєнного стану.



Достовірно відомо, що всі випускники 9 та 11 класів обов'язково отримають свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту, незалежно від того, де вони знаходяться.