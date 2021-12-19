Навчальний рік 2020: в школи зараховані 418 тисячі першокласників

За даними Міністерства освіти і науки, в українські школи прийняті 417,7 тисяч першокласників.
Зазначено, що найбільше дітей зарахували в Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській, Київській областях та місті Києві.
Крім того, наголошується, що відповідно до Закону України "Про освіту" початкову освіту купується, як правило, з шести років. У той же час, пунктом 1.4 постанови Головного державного санітарного лікаря України від 29 липня 2009 року № 20 рекомендовано не допускати прийом в школу дітей молодше 5 років 8 місяців.
Крім того, наголошується, що відповідно до Закону України "Про освіту" початкову освіту купується, як правило, з шести років. У той же час, пунктом 1.4 постанови Головного державного санітарного лікаря України від 29 липня 2009 року № 20 рекомендовано не допускати прийом в школу дітей молодше 5 років 8 місяців.
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