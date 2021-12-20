Навчальний рік 2021-2022 під загрозою: в Києві призупинено набір першокласників

Неконтрольоване зростання захворюваності і госпіталізації в столиці змусило піти КМДА на крайні заходи: в Києві тимчасово призупинено набір першокласників.
Відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднили на сайті КМДА.
Рішення прийняте відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і з метою запобігання поширенню COVID-19.
Документом пропонується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва в 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відстрочений набір і коли він почнеться.
Рішення прийняте відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і з метою запобігання поширенню COVID-19.
Документом пропонується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва в 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відстрочений набір і коли він почнеться.
Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо хворих на коронавірус побільшає.
Нагадаємо, в Києві з 5 квітня закрили школи. Учні з 1-го по 11-й класи, учні закладів професійної (ПТУ, коледжів, технікумів) і вищої освіти всіх форм власності перейшли на дистанційний формат навчання.
Відзначимо, в Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання.
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