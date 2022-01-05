Учасники Маршу захисників розбили табір під Офісом Генпрокурора

20:52 24 серпень Київ, Україна

У Офісу Генпрокурора почали збиратися учасники Маршу захисників України, який організувало Рухом ветеранів України та фонд "Вернись живим". Вони проведуть там ніч напередодні суду зі зміни запобіжного заходу Антоненко.

Про це повідомив їх координатор Петро Киян.

"Ми вже у Офісу Генпрокурора, вже розбили намети. Тут люди будуть ночувати до ранку. Скільки людей тут буде, не можу сказати, скільки охочих буде приєднаються до цієї акції - стільки і буде ", - сказав Киян.

Раніше зазначалося, що активісти зберуться у Офісу Генпрокурора, зокрема, з вимогами припинити всі справи, які мають ознаки політичних переслідувань; закрити кримінальні виробництва проти Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугаров, які проходять фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву машини, що належала співзасновник видання "Українська правда", цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

Пізніше Нацполіція назвала імена ймовірних причетних: це військова медсестра Яна Дугаров (суд відправив її під домашній арешт, а 25 травня 2020 року відпустив під заставу), військовослужбовець і музикант Андрій Антоненко (арештований) і дитячий лікар і волонтер Кузьменко.