Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова перекваліфікують у навмисне

Вбивство п'ятирічної дитини з Переяслава-Хмельницького, можуть кваліфікувати як умисне.

Ще в травні двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом вийшли на свободу. Проте, заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков допускає перекваліфікацію в суді звинувачення на умисне вбивство у справі загибелі 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Київській області.

"Що стосується кваліфікації - умисного вбивства, вбивства з необережності - в суді буде можливість допитати всіх учасників події, дослідити всі експертизи, вислухати сторони. Якщо в судовому засіданні буде встановлено ознаки навмисного вбивства, прокурор обгрунтовано, на законних підставах змінить кваліфікацію. Тому і суд буде орієнтувати на винесення іншої міри покарання ", - сказав він.

Також він висловився щодо тривалості судового процесу.

"Що стосується тривалості судового процесу. Це питання є найбільш болючим для всієї правоохоронної системи, оскільки тривалий судовий розгляд - це найгірший фактор, який негативно впливає на забезпечення законності в державі. На жаль, такі виробництва можуть розглядатися роками, особливо, якщо сторона захисту намагається використовувати всі можливі зачіпки, щоб затягнути процес - відвідування адвокатів, прокурорів, додаткові клопотання. На жаль, наш кримінальний процес, який нині діє, досить обмежує повноваження суду щодо прискорення такого процесу. Необхідно розглядати зміни в кримінально-процесуальне законодавство в цьому ракурсі, щоб забезпечити більш швидкий розгляд кримінального провадження. Суспільство має бачити: відбувся злочин - провели наслідок - протягом певного часу є вирок ", - зазначив Бабіков.

На його думку, якщо між вчиненням злочину і вироком проходить 2,3,5, 10 років - це мало кому цікаво, крім близьких родичів.

"Тому відсутня виховна функція суду - всім побачити те, що є покарання", - підкреслив Бабіков.

На початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменю.

Крім того, ГБР повідомило остаточне підозра головному фігуранту справи - поліцейському у вбивстві з необережності.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрілянини поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікувального закладу, де помер через 3 дня.

За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них і їх товариш.