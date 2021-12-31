Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова перекваліфікують у навмисне

Вбивство п'ятирічної дитини з Переяслава-Хмельницького, можуть кваліфікувати як умисне.
Ще в травні двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом вийшли на свободу. Проте, заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков допускає перекваліфікацію в суді звинувачення на умисне вбивство у справі загибелі 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Київській області.
Також він висловився щодо тривалості судового процесу.
На його думку, якщо між вчиненням злочину і вироком проходить 2,3,5, 10 років - це мало кому цікаво, крім близьких родичів.
"Тому відсутня виховна функція суду - всім побачити те, що є покарання", - підкреслив Бабіков.
На початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменю.
Крім того, ГБР повідомило остаточне підозра головному фігуранту справи - поліцейському у вбивстві з необережності.
Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.
В ході стрілянини поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.
В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікувального закладу, де помер через 3 дня.
За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них і їх товариш.
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