УАФ одноголосно затвердила оновлені футбольні символи України

12:36 11 червень Київ, Україна

Виконком УАФ одноголосно підтримав нову українську футбольну символіку. Затвердження нових футбольних символів глава УАФ Андрій Павелко вважає історичною подією.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Тепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді тризуба з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з тризубом в центрі", - пише він.

"Також виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших уболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об'єднав усіх українців з різних регіонів України та наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов'язані і маємо честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!", - додав він.