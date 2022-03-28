Біля будівлі російського посольства в Києві активісти ГО "Ардіс" нагадали Путіну, що його чекає суд Гааги. Фото

10:53 01 липня Київ, Україна

Увечері 30 червня біля російського посольства в Києві українські активісти з допомогою проєктора, гасел і плакатів нагадали Володимиру Путіну, що його чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

З протилежного боку Повітрофлотського проспекту від посольства РФ активісти на тротуарі припаркували мінівен, біля якого з лазерного проєктора на стінах посольства демонструвалися різні гасла. Зокрема, серед них були такі написи: "Вітаємо нашу збірну з перемогою!", "Гаага чекає", "Росія без майбутнього через шизофренію Путіна", "Президента РФ час списувати - чим далі, тим гірше", "Путін - х ** ло!", "Росіяни - прокиньтеся" та інші.



Крім того, активісти вивели на стіни посольства РФ проєкцію "палаючого Кремля".



Організатор акції Юрій Федоренко, який очолює громадську організацію "Ардіс" (Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод), пояснив, що мета акції полягає в тому, щоб "Пан Путін не забував, що рано чи пізно його чекає Гаага".



Федоренко зазначив, що бажає Путіну здоров'я, щоб він "дожив до того моменту, коли буде суд в Гаазі, послухав вирок і відсидів кожен день з того терміну, який йому винесе суд".



Також біля мінівена активісти встановили дві потужні аудіоколонки, з яких голосно лунала україномовна патріотична рок-музика. Деякі пісні були присвячені українським захисникам, воїнам-кіборгам і волонтерам.



Обстановка біля посольства була спокійна, без жертв і провокацій.