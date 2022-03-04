У Вінницької області з'явився власний туристичний бренд

19:23 04 червень Київ, Україна





Гасло бренду: «Вінниччина - подорож за враженнями», повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. З метою подальшого розвитку та процвітання туризму , для Вінницької області розробили туристичний бренд , який являє собою цілий комплекс асоціацій і ідентифікацій.Гасло бренду: «Вінниччина - подорож за враженнями», повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

«Бренд регіону - емоційно сильна торгова марка, що має не тільки назву або дизайнерське рішення, а й цілий комплекс асоціацій і ідентифікацій. Так він сприймається споживачами. Саме тому обласна державна адміністрація прийняла рішення про необхідність розробки, патентування та просування туристичного бренду Вінницької області», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що туристичний бренд області буде імплементований в сферу маркетингу туризму і сприятиме подальшому розвитку туризму на Вінниччині.

Як уточнили в Департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА, основною ідеєю концепції туристичної промоції регіону стало гасло «Вінниччина - подорож за враженнями». Оскільки на цей момент це є основою маркетингу операторів туристичного бізнесу: клієнтам продають саме емоції та враження, отримані під час відвідування цікавих локацій.

З десяти варіантів айдентики було вибрано символічне зображення серця, що нагадує контури Вінницької області на карті і букви «V», яка асоціюється зі словами «Victory» (перемога) і символічним жестом «Peace» (мир).



Відзначається, що Вінниччина має потужний потенціал для розвитку міського та культурно-пізнавального туризму, оздоровчого, екологічного і сільського, а також зеленого і гастротуризму. Крім того, будуть пропагуватися ще і релігійний, подієвий і активний туризм. Для цього в ОДА планують об'єднати зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, туристичних організацій, бізнесу та громадськості.