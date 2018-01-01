У користувачів легкого електротранспорту з'являться права та обов'язки

18:50 04 вересень Київ, Україна

В Україні створять нову категорію учасників дорожнього руху, Верховна Рада прийняла в першому читанні відповідний законопроєкт.

За створення категорії "користувачі персонального легкого електротранспорту" проголосували 268 нардепів.

Так, до "користувачів персонального легкого електротранспорту" відносяться особи, які рухаються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, який приводиться в рух за допомогою електродвигуна - електричні скутери, cегвеі, гіроборди, гіроскутери і т.п.). До даної категорії не належать інвалідні коляски та велосипеди, обладнані електродвигунами.

Водії персонального легкого електротранспорту отримають право:
  • їздити по спеціальних велосипедних доріжках;
  • їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччю при відсутності спеціальних велосипедних доріжок.
фото: правила езды на персональном легком электротранспорте
 
Водіїв персонального легкого електротранспорту зобов'яжуть:
  • використовувати технічно справний і належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт;
  • рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів;
  • при можливості обладнати свій електротранспорт звуковим сигналом і світловідбивачами;
  • під час руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості електротранспорт повинен мати включену фару та виділити себе за допомогою світловідбивних елементів.
Водіям персонального легкого електротранспорту буде заборонено:
  • перевозити пасажирів, якщо їх перевезення прямо не передбачені конструктивним рішенням виробника;
  • управляти персональним легким електротранспортом в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції.
 