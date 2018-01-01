У користувачів легкого електротранспорту з'являться права та обов'язки

В Україні створять нову категорію учасників дорожнього руху, Верховна Рада прийняла в першому читанні відповідний законопроєкт.
За створення категорії "користувачі персонального легкого електротранспорту" проголосували 268 нардепів.
За створення категорії "користувачі персонального легкого електротранспорту" проголосували 268 нардепів.
Так, до "користувачів персонального легкого електротранспорту" відносяться особи, які рухаються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, який приводиться в рух за допомогою електродвигуна - електричні скутери, cегвеі, гіроборди, гіроскутери і т.п.). До даної категорії не належать інвалідні коляски та велосипеди, обладнані електродвигунами.
Водії персонального легкого електротранспорту отримають право:
Водії персонального легкого електротранспорту отримають право:
- їздити по спеціальних велосипедних доріжках;
- їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччю при відсутності спеціальних велосипедних доріжок.
Водіїв персонального легкого електротранспорту зобов'яжуть:
- використовувати технічно справний і належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт;
- рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів;
- при можливості обладнати свій електротранспорт звуковим сигналом і світловідбивачами;
- під час руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості електротранспорт повинен мати включену фару та виділити себе за допомогою світловідбивних елементів.
- перевозити пасажирів, якщо їх перевезення прямо не передбачені конструктивним рішенням виробника;
- управляти персональним легким електротранспортом в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції.