У віцепрезидента «Газпромбанку», який перейшов на бік України, зникли всі гроші з рахунку

10:00 03 травня Київ, Україна

Віцепрезидент банку «Газпрому» Ігор Волобуєв, який виїхав в Україну, повідомив про зникнення всіх грошей з банківських рахунків. Заощадження він зберігав у "Газпромбанку"



В інтерв'ю The Telegraph колишній топменеджер розповів, що після від'їзду з росії він втратив доступ до своїх коштів, оскільки за кордоном не працюють російські картки Visa та MasterCard. Пізніше всі його депозити зникли з банківської програми. Волобуєв назвав це розплатою за "дезертирство".



За його словами, з росії він поїхав з однією валізою і 8 тисячами фунтів — це максимально дозволена сума для вивезення у валюті.

«У мене зараз нічого немає. Але краще я спатиму на вулиці, ніж поїду з України», — зазначив він.

Волобуєв зауважив, що не він один у «Газпромі» був проти війни в Україні, і деякі працівники публічно кажуть, що не відповідає їхнім поглядам.

"Одна дуже відома людина в "Газпромі" сказала мені: "Я не розумію, навіщо путіну Україна"", - додав співрозмовник видання.

Про від'їзд Ігоря Волобуєва до Києва стало відомо наприкінці квітня. Тоді він заявив, що вступив у територіальну оборону, а на переїзд наважився після початку війни. Чоловік родом із Сумської області — там в Охтирці досі живе його батько та молодший брат.



Волобуєв говорив, що для нього це покаяння, він хоче відмитися від російського минулого та захищати свою Охтирку зі зброєю в руках.



Екскерівник банку додав, що протягом 20 років «Газпром» дискредитував Україну: нібито метою компанії було прив'язати Україну до росії, посадити на «газову голку». Потім Київ почали виставляти несумлінним транзитером російського газу, це було потрібне для будівництва газопроводів до Європи.