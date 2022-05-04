У віцепрезидента «Газпромбанку», який перейшов на бік України, зникли всі гроші з рахунку

Віцепрезидент банку «Газпрому» Ігор Волобуєв, який виїхав в Україну, повідомив про зникнення всіх грошей з банківських рахунків. Заощадження він зберігав у "Газпромбанку".
В інтерв'ю The Telegraph колишній топменеджер розповів, що після від'їзду з росії він втратив доступ до своїх коштів, оскільки за кордоном не працюють російські картки Visa та MasterCard. Пізніше всі його депозити зникли з банківської програми. Волобуєв назвав це розплатою за "дезертирство".
За його словами, з росії він поїхав з однією валізою і 8 тисячами фунтів — це максимально дозволена сума для вивезення у валюті.
Волобуєв зауважив, що не він один у «Газпромі» був проти війни в Україні, і деякі працівники публічно кажуть, що не відповідає їхнім поглядам.
Про від'їзд Ігоря Волобуєва до Києва стало відомо наприкінці квітня. Тоді він заявив, що вступив у територіальну оборону, а на переїзд наважився після початку війни. Чоловік родом із Сумської області — там в Охтирці досі живе його батько та молодший брат.
Волобуєв говорив, що для нього це покаяння, він хоче відмитися від російського минулого та захищати свою Охтирку зі зброєю в руках.
Екскерівник банку додав, що протягом 20 років «Газпром» дискредитував Україну: нібито метою компанії було прив'язати Україну до росії, посадити на «газову голку». Потім Київ почали виставляти несумлінним транзитером російського газу, це було потрібне для будівництва газопроводів до Європи.
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