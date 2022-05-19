Окупанти не мають доступу до операторів зв'язку в окупованих територіях

15:40 19 травня Київ, Україна

Росіяни не мають контролю зв'язку.

Російські окупанти не можуть контролювати мобільний зв'язок на тимчасово окупованих територіях України. Вони не можуть втрутитися у роботу українських мереж, розповів президент компанії Київстар Олександр Комаров.



За його словами, український мобільний зв'язок на тимчасово захоплених територіях може працювати, якщо його не пошкодили або знеструмили. Також українські оператори постійно моніторять стан вишок та обов'язково відключать їх у разі загрози, каже СЕО компанії.

"Ми не відключаємо обладнання, тому що. на окупованих територіях – наші громадяни. Ми дистанційно бачимо, що відбувається з кожною базовою станцією. Тому всі чутки про те, що росіяни "контролюють" зв'язок на окупованих територіях – через нерозуміння, як працюють мобільні мережі", – каже Комаров.

Втім, окупанти можуть запустити на українських теренах своє мобільне обладнання, пояснює Комаров.. Зокрема – мережі "Фенікс" або "Кримтел", які використовуються в ОРДЛО та тимчасово окупованому Криму.