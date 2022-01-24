У кого в цьому році пенсія може стати менше

Зусилля українського уряду спрямовані на збільшення розмірів пенсій для громадян України. Але часом пенсіонер починає отримувати не більше, а менше. Таке зменшення пенсійних виплат може наступити, якщо пенсіонер влаштувався на роботу. А часом розмір виплати пенсії може стати менше, якщо пенсіонер є боржником, що проштрафився.

Раніше з пенсій в примусовому порядку списувалися лише аліменти. Тепер же закон спростив списання грошей з пенсії за борги по невиплачених штрафах, по комуналці, за прострочені кредити і ще в деяких випадках.

Скільки грошей можуть стягнути з пенсіонера

Тут відразу доречно сказати, з якої виплати взагалі заборонено стягувати борги. Це стосується лише надбавки на догляд за інвалідом 1 групи. І все. Це - єдина виплата, з якої борги не стягуються. З інших пенсійних і соціальних виплат борг можуть стягнути.

Єдина умова для початку списання грошей з пенсійної картки - судове рішення. Якщо таке є, судовий виконавець тут же розсилає запити по банках про рахунки боржника, і починається списання.

Згідно із законом, відрахування з пенсії не можуть перевищувати 20%, тобто п'яту частину від суми виплати. Однак боржникам не варто поспішати переводити дух, бо у всіх законах є свої винятки. І іноді їхній перелік займає більше місця, ніж сам закон.

В окремих випадках сума стягнення може досягати 50%:

в разі стягнення аліментів;

при відшкодуванні збитків від розкрадання майна підприємств і організацій;

при відшкодуванні шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

при поверненні переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

У деяких випадках може бути не одне, а два або кілька судових рішень про стягнення. Однак в будь-якому випадку сума стягнень не повинна перевищувати 50% від пенсії.

Куди звертатися пенсіонерові в разі, якщо з його картки були списані гроші

Іноді людина може не знати, в чому причина списання. Або ж може губитися в здогадах, якщо вона заборгувала не по одному, а за декількома пунктами. З'ясувати, в чому причина списання пенсії з картки, можна в Пенсійному фонді.