У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків вилучили пів мільйона доларів

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально нічого особливого. У ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) у домробітниці провели обшук і вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити в дзвони - а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя", - написала Венедиктова.