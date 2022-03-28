У Facebook з'явився новий сервіс: розсилка безкоштовного і платного контенту

11:06 30 червня Київ, Україна

У компанії Facebook з'явився новий сервіс поштових розсилок, основна функція якого полягає в розсилці платного і безкоштовного контенту. Сервіс отримав назву Bulletin.

Про це пише Reuters.



У компанії заявили, що не обмежуватимуть доходи авторів при запуску платформи, а творці контенту зможуть самі встановлювати ціни на підписку. Платформа працює на окремому сайті.



«Ми створили Bulletin на окремому вебсайті, щоб автори могли розширювати свою аудиторію способами, що не залежать виключно від платформи Facebook», - йдеться в повідомленні на новому сайті.



Повідомляється, що статті і подкасти також будуть доступні в стрічці новин Facebook і в розділі новин Facebook.



У Facebook відзначили, що поки залучають до співпраці з платформою авторів з США і в цей час не планують працювати з творцями контенту з інших країн. По закінченню бета-тестування в компанії мають намір зайнятися залученням авторів з інших країн.