"У 90% загиблих мирних жителів Бучі кульові поранення", - мер міста

16:14 07 квітня Київ, Україна

Майже 90% загиблих мирних жителів Бучі мають кульові, а не уламкові поранення, розповів Deutsche Welle мер міста Анатолій Федорук.



За його словами, до 6 квітня у Бучі було знайдено 320 трупів городян. При цьому щодня ця цифра зростає.



"Їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла", - уточнив градоначальник.



Він пояснив, що люди намагалися ховати померлих та робили тимчасові поховання, щоб трупи не розтягували собаки. Проте є місця, куди тіла приносили російські військові. Ми знайшли три місця з масовими похованнями.



«Це територія підприємства „Украгропостач“, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. А ще — вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір, де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ураженнями», — сказав Федорук.



Сам він особисто бачив три випадки вбивства городян російськими бійцями - на його очах росіяни розстріляли три машини. В одному автомобілі їхали чоловік, двоє дітей та вагітна жінка. У живих залишився лише глава сімейства, дружину він поховав у окопі.



Наразі українські та міжнародні правоохоронні органи займаються встановленням особистостей усіх загиблих. З тілами працюють криміналісти.



"Списки обов'язково будуть оприлюднені. Найголовніше - притягти до відповідальності злочинців, які це зробили", - сказав Федорук.



У Бучі повністю зруйновано 112 приватних будинків, а 18 багатоквартирних будинків отримали тяжкі артилерійські пошкодження та згоріли.