У 1,7% українців немає мобільного телефону

За даними Офісу ефективного регулювання, майже 700 тис. громадян України не користуються мобільним телефоном через відсутність коштів на його покупку.
Ситуація в країнах ЄС:
- Швейцарія, Норвегія, Франція - 0% живуть без мобільного телефону;
- Греція та Італія - 0,3%;
- Румунія - 1,4%;
- Болгарія - 2,5%.
В середньому в країнах Євросоюзу цей показник становить 0,3% населення.
За даними аналітиків, за 2010-2019 роки обсяг українського ринку мобільного зв'язку зріс з 24 млрд грн до 41,9 млрд грн. У порівнянні з 2018 роком ринок виріс на 19,7%.
97% абонентів обслуговуються найбільшими українськими операторами мобільного зв'язку - "Київстар", "Vodafone Україна" і Lifecell.
Довідка: Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office) - незалежний експертно-аналітичний центр, який фінансується міжнародними донорами, в тому числі Європейським Союзом в рамках проєкту FORBIZ і Ініціативи EU4Business.
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