У 1,7% українців немає мобільного телефону

18:11 25 листопада Київ, Україна

За даними Офісу ефективного регулювання, майже 700 тис. громадян України не користуються мобільним телефоном через відсутність коштів на його покупку.

"Фінансова неспроможність мати телефон є одним з критеріїв оцінки бідності. Через низький рівень доходів окремі категорії українських споживачів не можуть користуватися послугами голосового зв'язку. За даними Держстату, цей показник становить 1,7% населення, або приблизно 700 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в країнах ЄС:

Швейцарія, Норвегія, Франція - 0% живуть без мобільного телефону;

Греція та Італія - 0,3%;

Румунія - 1,4%;

Болгарія - 2,5%.

В середньому в країнах Євросоюзу цей показник становить 0,3% населення.



За даними аналітиків, за 2010-2019 роки обсяг українського ринку мобільного зв'язку зріс з 24 млрд грн до 41,9 млрд грн. У порівнянні з 2018 роком ринок виріс на 19,7%.



97% абонентів обслуговуються найбільшими українськими операторами мобільного зв'язку - "Київстар", "Vodafone Україна" і Lifecell.





Довідка: Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office) - незалежний експертно-аналітичний центр, який фінансується міжнародними донорами, в тому числі Європейським Союзом в рамках проєкту FORBIZ і Ініціативи EU4Business.