"Зеленою тисячею" можна буде розрахуватися за комуналку

14:43 26 січень Київ, Україна

Програму виплат вакцинованим українцям «є-Підтримка» уряд планує розширити та дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



Він зазначив, що вже понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. При цьому 1,7 млрд грн уже витрачено.



Надалі уряд планує розширити програму на підлітків із одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги, зазначив Шмигаль. Планується розширити програму на комунальні послуги. Проте раніше повідомлялося, що тисячу за вакцинацію на оплату комунальних послуг зможуть витратити люди віком понад 60 років.



Нагадаємо, що українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень у рамках програми «Підтримка».



Раніше уряд визначив нову категорію українців, які матимуть змогу купити ліки за «ковідну» тисячу.



Як відомо, тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Проте зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію можна витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років та отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.



Тисячу гривень для вакцинованих слід використати протягом чотирьох місяців із моменту отримання. Інакше вони повернуться до держави. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через Інтернет.