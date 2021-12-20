Twitter закриває пропагандистські акаунти у шести країнах, в тому числі в Росії

07:09 03 грудень Київ, Україна

Twitter повідомив, що закрив майже 3500 акаунтів, які публікували проурядову пропаганду у шести країнах, включаючи Китай та Росію.



Переважна більшість облікових записів були частиною мережі, яка «підсилювала розповіді Комуністичної партії Китаю, пов'язані із поводженням із уйгурським населенням у Сіньцзяні», - йдеться у заяві Twitter.



Китаю висунуто звинувачення у серйозних порушеннях прав людини щодо етнічних меншин у північно-західній провінції, де, за оцінками експертів, понад мільйон людей утримуються в таборах.



Крім 2048 акаунтів, пов'язаних із пропекінською кампанією, Twitter також закрив 112 акаунтів, пов'язаних із компанією Changyu Culture, пов'язаною з регіональним урядом Сіньцзяну.



Цей крок було зроблено наступного дня після того, як материнська компанія Facebook Meta заявила, що закрила понад 500 облікових записів, які були частиною пов'язаної з Китаєм кампанії впливу щодо Covid-19.



В облікових записах містилися твердження вигаданого швейцарського біолога Уілсона Едвардса про те, що Сполучені Штати втручалися в спроби визначити походження коронавірусу.



Китайські державні ЗМІ широко цитували Едвардса в липні, хоча кілька газет видалили згадки про нього після того, як посольство Швейцарії в Пекіні заявило, що його слідів не було.



І Twitter, і Facebook заборонені у Китаї, але Пекін часто використовує обидві соціальні мережі США для просування своїх позицій на міжнародній арені.



Крім Китаю, Twitter також закрив 16 облікових записів, пов'язаних із Internet Research Agency, російською компанією, яку критики назвали «фермою тролів», яка проводить проурядові кампанії впливу в Інтернеті.



"Операція спиралася на поєднання справжніх і реальних акаунтів, щоб внести проросійську думку в політичний дискурс Центральної Африки", - йдеться у Twitter.



Росія набуває все більшого впливу в Центральноафриканській Республіці з 2018 року, коли вона надіслала великий контингент «інструкторів» для навчання армії.



«Ми також видалили мережу з 50 облікових записів, які атакували громадянський уряд Лівії та суб'єктів, які його підтримують, при цьому висловлюючи значну підтримку геополітичної позиції Росії у Лівії та Сирії», - додав Twitter.



Заборонені акаунти також охоплюють 276 акаунтів, які поділилися проурядовим контентом у Мексиці, та «277 венесуельських акаунтів, у яких розширено акаунти, хештеги та теми на підтримку уряду та його офіційних заяв».



В Африці було закрито 268 облікових записів, спрямованих на правозахисну групу FichuaTanzania, а також 418 облікових записів, які «вели скоординовану недостовірну діяльність» в Уганді з просування президента Йовері Мусевені.



"У більшості випадків акаунти були заблоковані за різні порушення нашої політики щодо маніпуляцій з платформою та спаму", - йдеться в повідомленні Twitter.



Як і інші гіганти соціальних мереж, Twitter зіштовхнувся з критикою через нездатність боротися з дезінформацією на своїй платформі, а також за расистські, сексистські та гомофобні повідомлення серед інших форм ненависницьких висловлювань.



Керівництво компанії також оголосило, що на початку наступного року запустить Консорціум досліджень модерації Twitter, який збере "експертів з академічних кіл, громадянського суспільства, НУО та журналістів" для вивчення можливих покращень.



Twitter заявив, що не намагатиметься вплинути на висновки консорціуму.