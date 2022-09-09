"Твоя кров може воювати": в Україні запустили кампанію на підтримку донорства крові

13:40 09 вересня Київ, Україна

Щодня для порятунку українських воїнів і мирних жителів, які страждають на агресію, розв'язану російською федерацією, потрібна кров. Для популяризації донорства в Україні запустили програму «Твоя кров може воювати. Стань донором».

Про це повідомляє МОЗ.

"Поки що важливо збільшувати запаси безпечної та якісної донорської крові, яка допомагає не лише рятувати життя військових, а й проводити планові операції у тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації", - йдеться у повідомленні.

Кампанію «Твоя кров може воювати. Стань донором» ілюструє мурал на воротах обстріляного будинку у центрі Харкова на вулиці Сумській. Художник Гамлет Зіньківський створив цей мурал після того, як сам здав кров для фронту. Автор надав право використати свою роботу, щоб вона надихала на донорство інших.



Як стати донором?

Звернутися до центру крові офлайн.

Записатися телефоном до бази донорів у центрах крові свого міста, при необхідності з вами зв'яжуться. Список центрів крові – за посиланням.

Записатися онлайн до реєстру донорів і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна на ресурсі «Донор UA».