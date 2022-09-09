"Твоя кров може воювати": в Україні запустили кампанію на підтримку донорства крові

Щодня для порятунку українських воїнів і мирних жителів, які страждають на агресію, розв'язану російською федерацією, потрібна кров. Для популяризації донорства в Україні запустили програму «Твоя кров може воювати. Стань донором».
Про це повідомляє МОЗ.
Кампанію «Твоя кров може воювати. Стань донором» ілюструє мурал на воротах обстріляного будинку у центрі Харкова на вулиці Сумській. Художник Гамлет Зіньківський створив цей мурал після того, як сам здав кров для фронту. Автор надав право використати свою роботу, щоб вона надихала на донорство інших.
Як стати донором?
- Звернутися до центру крові офлайн.
- Записатися телефоном до бази донорів у центрах крові свого міста, при необхідності з вами зв'яжуться. Список центрів крові – за посиланням.
- Записатися онлайн до реєстру донорів і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна на ресурсі «Донор UA».
Стати донором можуть повнолітні українці вагою понад 50 кілограмів, які не мають протипоказань до здачі крові. Докладніше про них можна прочитати тут.
За даними Українського центру трансплант-координації, до війни щорічно пацієнтам здійснювали в середньому понад 522 тисячі переливань донорської крові та її компонентів – переважно при хірургічних втручаннях, травмах, пологах, онкологічних захворюваннях. Війна розширила цей перелік.
Зараз у базі «Донор UA» зареєстровано 100 000 потенційних донорів, але згідно з рекомендаціями ВООЗ, їх має бути втричі більше.
За даними Українського центру трансплант-координації, до війни щорічно пацієнтам здійснювали в середньому понад 522 тисячі переливань донорської крові та її компонентів – переважно при хірургічних втручаннях, травмах, пологах, онкологічних захворюваннях. Війна розширила цей перелік.
Зараз у базі «Донор UA» зареєстровано 100 000 потенційних донорів, але згідно з рекомендаціями ВООЗ, їх має бути втричі більше.
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