Турнірна таблиця Прем'єр-ліги

Матчами 18 туру завершилася осіння частина чемпіонату України з футболу. «Шахтар» та «Динамо» довго йшли поряд, але в останній уїк-енд «гірники» змогли відірватися від киян. Команда Роберто Де Дзербі здобула вольову перемогу над «Олександрією» (2:1), а кияни із задоволеними нічиєю у грі із «Зорею» (1:1).
Дуже потужну гру демонструє «Дніпро-1». Він разом із «Зорею», ймовірно, і поведе боротьбу за бронзові нагороди чемпіонату.
Нагадаємо, за підсумками турніру команди, які займуть 15-те та 16-те місця, перейдуть у першу лігу. Ті, хто фінішує на 13-му та 14-му рядках, проведуть перехідні матчі з третьою та четвертою командами першої ліги.
Дуже потужну гру демонструє «Дніпро-1». Він разом із «Зорею», ймовірно, і поведе боротьбу за бронзові нагороди чемпіонату.
Нагадаємо, за підсумками турніру команди, які займуть 15-те та 16-те місця, перейдуть у першу лігу. Ті, хто фінішує на 13-му та 14-му рядках, проведуть перехідні матчі з третьою та четвертою командами першої ліги.
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