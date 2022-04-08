Турецький БПЛА, оснащений двигуном українського виробництва, побив рекорд

Розроблений турецькою компанією Bayraktar штурмовий безпілотний літальний апарат (БПЛА) з українським двигуном побив рекорд висоти.
Про це повідомляє інформагентство DHA.
Під час цього польоту БПЛА Akinci Bayraktar пробув в повітрі 25 годин 46 хвилин, подолав в повітрі 7507 км.
Akinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. На сьогодні він налітав всього 347 годин 28 хвилин в ході 870 випробувальних та навчальних польотів.
Akinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. На сьогодні він налітав всього 347 годин 28 хвилин в ході 870 випробувальних та навчальних польотів.
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