Турецький БПЛА, оснащений двигуном українського виробництва, побив рекорд

13:42 09 липня Київ, Україна

Розроблений турецькою компанією Bayraktar штурмовий безпілотний літальний апарат (БПЛА) з українським двигуном побив рекорд висоти.

Про це повідомляє інформагентство DHA.

«Турецький БПЛА Akinci досяг висоти 38039 футів (11594 метрів). Такої висоти в небі вперше досягнуто літаком національної розробки», - йдеться в повідомленні.

Під час цього польоту БПЛА Akinci Bayraktar пробув в повітрі 25 годин 46 хвилин, подолав в повітрі 7507 км.



Akinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. На сьогодні він налітав всього 347 годин 28 хвилин в ході 870 випробувальних та навчальних польотів.