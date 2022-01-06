Трускавець має намір стати курортом державного значення

Трускавець на сьогодні є найвідомішим в Україні бальнеологічним курортом. Місцева влада міста подала заявку на визнання Трускавця курортом державного значення.
Про це в Facebook повідомляє Комісія культурної спадщини і туризму Львівщини.
Відзначається, що для того, щоб Трускавець дійсно став курортом державного значення, а обласна рада підтримала таку його заявку, повинен бути порядок з містобудівною документацією, додержанням вимог курортної забудови і збереженням архітектурної спадщини, якої тут, на жаль, майже не залишилося.
Відзначається, що для того, щоб Трускавець дійсно став курортом державного значення, а обласна рада підтримала таку його заявку, повинен бути порядок з містобудівною документацією, додержанням вимог курортної забудови і збереженням архітектурної спадщини, якої тут, на жаль, майже не залишилося.
Комісія пропонує рекомендувати місцевій владі зберегти в комунальній власності міста мінеральні джерела.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі