Трускавець має намір стати курортом державного значення

11:33 26 квітень Київ, Україна

Трускавець на сьогодні є найвідомішим в Україні бальнеологічним курортом . Місцева влада міста подала заявку на визнання Трускавця курортом державного значення.

Про це в Facebook повідомляє Комісія культурної спадщини і туризму Львівщини.



Відзначається, що для того, щоб Трускавець дійсно став курортом державного значення, а обласна рада підтримала таку його заявку, повинен бути порядок з містобудівною документацією, додержанням вимог курортної забудови і збереженням архітектурної спадщини, якої тут, на жаль, майже не залишилося.

"Статус курорту повинен бути чітко відображений в містобудівній документації. Повинні бути затверджені охоронні зони об'єктів спадщини, і влада міста, і забудовники повинні їх дотримуватися і розуміти, яка це відповідальність - бути справжнім європейським курортом. На жаль, в Трускавці велика частина спадщини знищена, тому існує особлива потреба рятувати і цінувати те, що є", - заявив глава комісії Іван Щурко.

Комісія пропонує рекомендувати місцевій владі зберегти в комунальній власності міста мінеральні джерела.