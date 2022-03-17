Трускавець на межі загибелі. До справи причетна місцева влада

Співробітники СБУ виявили аварійний стан понад 20 інженерних споруд Трускавецького басейну мінеральних вод.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
"Саме бездіяльність і порушення використання і охорони надр стали причиною забруднення родовищ. Експлуатація низки цілющих свердловин типу "Нафтуся" була припинена", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через зростання небезпеки Трускавець може втратити статус всесвітнього курорту.
Попередньо, до знищення курорту причетні й місцеві чиновники. Вони навмисно занижували обсяги спеціального водокористування, щороку завдаючи шкоди бюджету міста. Також встановлено, що одним з кінцевих власників комерційних структур, які експлуатували свердловини, є народний депутат.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
"Саме бездіяльність і порушення використання і охорони надр стали причиною забруднення родовищ. Експлуатація низки цілющих свердловин типу "Нафтуся" була припинена", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через зростання небезпеки Трускавець може втратити статус всесвітнього курорту.
Попередньо, до знищення курорту причетні й місцеві чиновники. Вони навмисно занижували обсяги спеціального водокористування, щороку завдаючи шкоди бюджету міста. Також встановлено, що одним з кінцевих власників комерційних структур, які експлуатували свердловини, є народний депутат.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі