Трудові відносини під час воєнного стану. Консультація юриста

06:59 25 березня Київ, Україна

24 березня в Україні набув чинності спеціальний закон, який регулює трудові відносини в Україні на період дії правового режиму воєнного стану. Закон суттєво змінює чинне законодавство про працю. Що змінюється та чим особливий цей закон, пояснює юристка Ірина Власюк.



Зміни щодо оплати праці:



Роботодавець не несе відповідальності за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати, якщо це обумовлено бойовими діями чи іншими обставинами, що виключають можливість виплати.

Роботодавець зобов'язаний виплатити нараховану, але не сплачену заробітну плату після поновлення роботи підприємства.

Роботодавець та працівник можуть тимчасово призупинити дію трудового договору та повернутися до роботи, коли реально можливо надати працівникові роботу.

Виплата заробітної плати за час, на який було призупинено дію трудового договору, покладається на рф (очевидно, коштами очікуваних репарацій).

Роботодавець може призупинити дію окремих положень колективного трудового договору.

Страйки заборонені.



Прийом на роботу:



Випробувальний термін може застосовуватись до будь-якої категорії працівників.

Роботодавець має право замінювати тимчасово відсутнього працівника (у зв'язку з відпусткою, хворобою, евакуацією, простоєм або зниклого безвісти) новими працівниками та укладати з ними строкові трудові договори.

Працівники можуть залучатися роботодавцем для запобігання чи ліквідації наслідків бойових дій.



Звільнення з роботи:



Працівник не може звільнитися з власної ініціативи, якщо він був залучений до суспільно корисних робіт або виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, навіть якщо підприємство знаходиться в районах, де проходять бойові дії.

Роботодавцям дозволено звільняти працівників, які тимчасово непрацездатні або перебувають у відпустці (крім декретної відпустки) у день закінчення відпустки або тимчасової непрацездатності.



Робочий час:



Тривалість робочого часу збільшена до 60 годин на тиждень замість 40.

Не обмежується тривалість понаднормової роботи.

Час початку та закінчення роботи (зміни) визначається роботодавцем.

Військове командування може встановлювати 6-денний робочий тиждень.



Час відпочинку:



Вихідні на час державних свят не надаються.

Щотижневий безперервний вихідний може бути скорочений до 24 годин.

Можна залучати працівників на роботу у вихідний день.

Роботодавець може відмовити у наданні відпустки (крім декретної) працівникові об'єкта критичної інфраструктури.



Праця жінок:



Жінок можна залучати до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт.

За їхньою згодою, працівники з дітьми можуть працювати вночі, у вихідні дні, понаднормово, вирушати у відрядження.



Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 днів – до 05.30 25 квітня.