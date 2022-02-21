Трудова міграція українців до Чехії зростає

08:57 21 лютий Київ, Україна

Незважаючи на те, що останні два роки у світі активно поширюється коронавірус та оголошено пандемію, українці з 2019 року лише наростили виїзд до Чехії з метою заробітків на 35%.



За період з 2019 по 2021 рік (включно) кількість працевлаштованих українців становила 51 тисячу. При цьому в самому бюро з працевлаштування значилося 195 тисяч 100 громадян України станом на грудень 2021 року і ще плюс 3 400 стали на облік у січні 2022 року.



Дирекція Бюро з працевлаштування повідомляє, що українці склали четверту частину всіх іноземних робочих рук у Чехії. Таким чином виходить, що зараз кожен 20-й працівник Чехії – з України.



Якщо ж спиратися на статистику Міністерства внутрішніх справ, іноземців, які постійно або тимчасово проживають у Чехії – з України вже 30%. Більше того, останнім часом різко зросли звернення та дозволи на довгострокове перебування у Чеській Республіці.



Усього за два роки пандемії до Чехії з України виїхало 50 500 осіб, які отримали дозвіл на тимчасове перебування. При цьому зростання виїжджаючих не припиняється: у 2017 році за показниками до кінця року в Чехії перебували 34 тисячі громадян України, у 2019 році їхня кількість зросла до 58,6 тисячі, а вже у 2021 році – 106,1 тисячі.



Крім того, безперервно зростає кількість українців, які отримують дозвіл на постійне перебування в ЧР. Під кінець 2021 року посвідку на проживання на постійній основі отримали 90,8 тисячі українських іммігрантів, а за два роки їхня кількість зросла на 3800 осіб.



Нагадаємо, що Україна щороку втрачає близько 30 мільярдів доларів через зменшення трудового населення. За попередніми підрахунками через 10 років в Україні кількість працездатних людей скоротиться на 5 мільйонів.