Працевлаштування в Німеччині: ведуться переговори щодо сезонних робітників у сільському господарстві

18:33 15 квітень Київ, Україна

Україна може стати другою країною після Грузії, з якою Німеччина укладе угоду про працевлаштування сезонних працівників в сільському господарстві.

Про це повідомляє Міністерство праці ФРН у четвер, 15 квітня.

"Міністерство веде попередні переговори з Україною щодо працевлаштування на сезонні роботи в сільському господарстві. На сьогодні сезонне працевлаштування українців можливе лише в рамках відпустки або стажування студентів", - зазначили у відомстві.

Зазначено, що таких "робочих на час відпустки" в 2018 році в Німеччині було зареєстровано 11 838 осіб (з них 7053 в сільському господарстві), в 2019 - 19 180 (9594 в с/г), а за перші дев'ять місяців 2020 року - 18 301 (в тому числі 10 285 в аграрному секторі).



Працевлаштування "справжніх" сезонних працівників в сільському господарстві можливо тільки в рамках посередницьких договорів. Вперше в цьому році німецька сторона уклала пілотну угоду про працевлаштування сезонних працівників в сільському господарстві з Грузією, Україна - на черзі.



Нагадаємо, минулої весни ФРН дозволила приїзд для 80 тисяч сезонних робітників з країн Східної Європи для порятунку врожаю. В основному це були громадяни Польщі та Румунії. Середня потреба в помічниках у німецькому агросекторі оцінюється в 300 тисяч осіб.