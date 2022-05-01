Трьох призерів Олімпійських ігор позбавили держстипендій через допінг

21:32 29 липня Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав указ, яким три українських важкоатлети позбавляються державної підтримки через допінг.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.



У відповідному указі йдеться, що без стипендії залишилися:

бронзова медалістка літньої Олімпіади-2008 в Пекіні, важкоатлетка (до 69 кг) Наталія Давидова;

срібна медалістка Олімпіади-2008, важкоатлетка Ольга Коробка;

чемпіон Олімпійських ігор 2012 в Лондоні, важкоатлет (до 105 кг) Олексій Торохтій.

Всі вони були позбавлені медалі через позитивні тести на заборонений стероїд дегідрохлорметилтестостерон (Туринабол): Давидова і Коробка - в 2016 році, а Торохтій - в 2019-му.

Крім того, Зеленський розпорядився відновити виплату стипендій двом олімпійським чемпіонам: спортсменці Інні Фроловій і шаблісту Георгію Погосову.