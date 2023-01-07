Зворушливе вітання з Новим Переможним Роком та Різдвом від ЗСУ

08:17 07 січня Київ, Україна

Центр військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗСУ привітав українців із Новим Переможним Роком та Різдвом Христовим. Вітальне відео за мотивами Щедрика було опубліковано у п'ятницю, 6 січня, на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Різдво цього року має гіркий присмак сліз та колір крові... ціна, яку ми платимо щодня вимірюється життям та здоров'ям наших воїнів. Але ми сильні!", - йдеться у повідомленні.

Водночас військові наголошують, що у боротьбі народжується нація і закликають українців надалі боротися із загарбниками.

Нагадаємо, солдати НАТО з нагоди Різдва, що наближається, виконали знамениту в усьому світі українську пісню Щедрик.

Кілька років тому українські копи та німецькі дипломати заспівали Щедрик. У такий спосіб поліцейські та співробітники посольства ФРН привітали українців зі святами піснею Щедрик.