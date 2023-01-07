Зворушливе вітання з Новим Переможним Роком та Різдвом від ЗСУ

Центр військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗСУ привітав українців із Новим Переможним Роком та Різдвом Христовим. Вітальне відео за мотивами Щедрика було опубліковано у п'ятницю, 6 січня, на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Водночас військові наголошують, що у боротьбі народжується нація і закликають українців надалі боротися із загарбниками.
Нагадаємо, солдати НАТО з нагоди Різдва, що наближається, виконали знамениту в усьому світі українську пісню Щедрик.
Кілька років тому українські копи та німецькі дипломати заспівали Щедрик. У такий спосіб поліцейські та співробітники посольства ФРН привітали українців зі святами піснею Щедрик.
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