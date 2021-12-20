Троє підозрюваних у пограбуванні автомобіля Укрпошти затримані на два місяці

За повідомленням Нацполіціі, Жовтневий районний суд Полтави оголосив про утримання під вартою на два місяці трьом підозрюваним у розбійному нападі на автомобіль Укрпошти та розкраданні 2,7 млн гривень.

"Суд задовольнив клопотання слідчого і процесуального керівника прокуратури про обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що пізніше суд обере запобіжний захід для четвертого підозрюваного в пограбуванні.

Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині підірвали авто Укрпошти. Постраждали дві людини. Зловмисники вкрали сумку, в якій знаходилося більше 2,7 млн гривень, а також забрали табельний пістолет і телефони.

В результаті розбійного нападу двоє людей, що знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

У п'ятницю, 10 липня, стало відомо про затримання трьох підозрюваних у цьому пограбуванні. А напередодні поліція затримала четвертого зловмисника.