Три країни передадуть Україні польовий шпиталь

18:20 01 грудня Київ, Україна

Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий шпиталь. Він оснащений відділенням інтенсивної та операційної терапії та допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.

"Настала зима, боротьба за територію України триває. Тому разом з Естонією та Норвегією Нідерланди передають Україні мобільний польовий госпіталь.. Цей польовий шпиталь допоможе рятувати життя людей поблизу лінії фронту", - написала голова оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен.

У Міністерстві оборони країни розповіли, що госпіталь складається з кількох контейнерів. Відділення інтенсивної терапії розраховане на чотири ліжка та оснащене моніторами, дефібриляторами та іншим обладнанням. В операційній одночасно можуть працювати не більше семи осіб.



Відомство зазначає, що контейнери зі шпиталем надає саме Естонія, а Нідерланди та Норвегія роблять фінансовий внесок.. Крім того, Естонія вчить українських фахівців використати польовий шпиталь. Країни також передають вісім військових машин для транспортування поранених.



Раніше Норвегія виділила 150 млн. норвезьких крон (понад 14,5 млн.).. євро) на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військових.