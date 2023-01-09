Три правозахисниці з України, Туреччини та Ірану отримали премію Улофа Пальме

15:22 09 січня Київ, Україна

Українська гендерна експертка, правозахисниця та співзасновниця Центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало стала однією з трьох лауреаток премії Улофа Пальме*.



Про це повідомили на сайті Меморіального фонду Улофа Пальме.



Разом із Чумало відзначили правозахисницю з Туреччини Ерен Кескін, яка захищає жінок, ЛГБТ-людей і біженців і журналістка та правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді, яку вже два роки влада тримає за ґратами через “поширення пропаганди з наміром завдати шкоди державі”.

"Своїм життям та вчинками ці три жінки разом з багатьма надихнули інших", – кажуть організатори премії. Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмі.

Чумало, коментуючи здобуття нагороди, сказала, що це було для неї несподіванкою.

"Це чудова нагода говорити на всіх рівнях про те, що права жінок, особливо в умовах війни, часто нехтують і порушуються. І для мене ця нагорода – це видима відзнака тих зусиль, які українські феміністки роблять зараз в Україні та за кордоном, щоб допомогти постраждалим жінкам та дітям опинитися у безпеці, зменшити руйнівні наслідки війни та залучити солідарну підтримку України з усього світу”, – зазначила вона.

Премії Улофа Пальме* – щорічна премія, яка присуджується за визначні досягнення у правозахисній діяльності. Засновано премію на згадку про колишнього прем'єр-міністра Швеції, спеціального посередника Організації Об'єднаних Націй у війні між Іраном та Іраком Улофа Пальме. Його активна політична позиція стала причиною його смерті, в 1986 він став жертвою замовного вбивства.