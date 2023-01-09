Три правозахисниці з України, Туреччини та Ірану отримали премію Улофа Пальме

Українська гендерна експертка, правозахисниця та співзасновниця Центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало стала однією з трьох лауреаток премії Улофа Пальме*.
Про це повідомили на сайті Меморіального фонду Улофа Пальме.
Разом із Чумало відзначили правозахисницю з Туреччини Ерен Кескін, яка захищає жінок, ЛГБТ-людей і біженців і журналістка та правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді, яку вже два роки влада тримає за ґратами через “поширення пропаганди з наміром завдати шкоди державі”.
Про це повідомили на сайті Меморіального фонду Улофа Пальме.
Разом із Чумало відзначили правозахисницю з Туреччини Ерен Кескін, яка захищає жінок, ЛГБТ-людей і біженців і журналістка та правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді, яку вже два роки влада тримає за ґратами через “поширення пропаганди з наміром завдати шкоди державі”.
Чумало, коментуючи здобуття нагороди, сказала, що це було для неї несподіванкою.
Премії Улофа Пальме* – щорічна премія, яка присуджується за визначні досягнення у правозахисній діяльності. Засновано премію на згадку про колишнього прем'єр-міністра Швеції, спеціального посередника Організації Об'єднаних Націй у війні між Іраном та Іраком Улофа Пальме. Його активна політична позиція стала причиною його смерті, в 1986 він став жертвою замовного вбивства.
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