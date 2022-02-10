Три лижні українські акробати, які претендують на перемогу, показали позитивний тест на коронавірус

08:30 10 лютий Київ, Україна

Чергові втрати зазнала збірна України на Олімпіаді у Пекіні. В одному з видів змагань, де наша команда могла розраховувати на медаль, вона не братиме участі.



На старт не вийдуть наші фристайлісти, які мають виступити у командних змаганнях. На етапах Кубка світу наша команда двічі здобувала бронзову нагороду, причому безпосередньо перед Олімпіадою у Пекіні. Як передає «Громадське», позитивні тести на коронавірус виявилися у трьох лижних акробатів: Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад. Двоє з них, Новосад та Котовський, мали виступити у командному турнірі (третім був Олександр Абраменко).



Україна стала однією з восьми збірних, яка виборола право змагатися на Олімпіаді-2022 у командному турнірі з лижної акробатики.



Окрім вищезгаданих трьох акробатів на Олімпіаду вирушили також Олександр Абраменко та Ольга Полюк.



Командний турнір з лижної акробатики дебютує на Олімпіаді-2022.