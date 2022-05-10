Три роки в іракському полоні: українці повернулися на батьківщину

Захоплені і утримувані з 2017 року на території Іраку українці Євген Фоменков і Олександр Санпітер, завдяки зусиллям Офісу Президента, МЗС та інших держструктур, повернулися додому.
Про це повідомили в Офісі Президента України, в середу, 9 грудня.
Зокрема, президент Володимир Зеленський вже привітав українців з поверненням.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж привітав близьких і рідних тих, хто повернувся.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова зазначила, що поверненню українців на батьківщину передувала велика системна робота.
Як повідомлялось раніше, Олександр Санпітер (19.12.1974) і Євген Фоменков (01.11.1972) були викрадені в серпні 2017 року з готелю в місті Сулейманія (Іракський Курдистан). Невідомі озброєні люди у військовій формі вивезли їх з готелю і утримували на території військової бази поблизу міста Кіркук.
Як повідомлялось раніше, Олександр Санпітер (19.12.1974) і Євген Фоменков (01.11.1972) були викрадені в серпні 2017 року з готелю в місті Сулейманія (Іракський Курдистан). Невідомі озброєні люди у військовій формі вивезли їх з готелю і утримували на території військової бази поблизу міста Кіркук.
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