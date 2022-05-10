Три роки в іракському полоні: українці повернулися на батьківщину

17:34 09 грудня Київ, Україна

Захоплені і утримувані з 2017 року на території Іраку українці Євген Фоменков і Олександр Санпітер, завдяки зусиллям Офісу Президента, МЗС та інших держструктур, повернулися додому.

Про це повідомили в Офісі Президента України, в середу, 9 грудня.



Зокрема, президент Володимир Зеленський вже привітав українців з поверненням.

"Вітаю Олександра і Євгенія вдома. Вітаю їхні сім'ї - нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам'ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину", - сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж привітав близьких і рідних тих, хто повернувся.

"Українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще. Цей принцип непохитний, і так буде завжди. В яку б халепу і в якій частині світу не потрапила людина", - сказав глава МЗС.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова зазначила, що поверненню українців на батьківщину передувала велика системна робота.



Як повідомлялось раніше, Олександр Санпітер (19.12.1974) і Євген Фоменков (01.11.1972) були викрадені в серпні 2017 року з готелю в місті Сулейманія (Іракський Курдистан). Невідомі озброєні люди у військовій формі вивезли їх з готелю і утримували на території військової бази поблизу міста Кіркук.